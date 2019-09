Daza: Oligarquía colombiana quiere apoderarse del país

CARACAS.- El internacionalista y secretario ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV- Roy Daza, considera que las acciones del mandatario colombiano, Iván Duque, contra el país, obedecen a un “chantaje” con el cual se pretende agredir a la nación.

Subrayó que la actitud del gobierno colombiano es “irresponsable” y, a su juicio, no tiene cómo justificar una línea política de zozobra en contra de los venezolanos.

“El plan de la oligarquía colombiana es apoderarse de una parte del país y tratar de destruir la nación, en ese empeño está el presidente de Colombia y una parte de los sectores de la derecha y conservadores de la política norteamericana”, dijo .

En entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio aseveró que las recientes acciones tomadas por el presidente Nicolás Maduro van a contrarrestar “la policía de confrontación que pretende imponer el gobierno colombiano”.

Por otra parte, Daza calificó de » ilegal» la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca – TIAR- en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, reiteró que el país no pertenece a este organismo. “Venezuela desde 2013 no es parte de este tratado, ya el país no forma parte de la OEA, no le puede aplicar el TIAR”.

Unión Radio