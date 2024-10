Daza sostiene que España debe reconocer al presidente Maduro

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Roy Daza, afirmó que existe la posibilidad de que se rompan las relaciones con el gobierno de España, si no rectifica y reconocen la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio.

Daza aseguró que la Asamblea Nacional reconoce la importancia de mantener las relaciones económicas, consulares y políticas con la nación ibérica, remarcando su relevancia para ambos países implicados. Sin embargo, también se plantea la imposibilidad de mantener relaciones con un gobierno que no reconoce las instituciones y autoridades legítimas venezolanas.

«Nosotros estamos conscientes de la necesidad para nuestro país y para España que eso tiene, pero también no podemos tener relaciones con un gobierno que no reconoce a nuestras instituciones, que no reconoce al presidente de la República«.

En entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio, aseveró que la consecuencia de no hacerlo sería una aceleración de la crisis económica de España, pues explicó que una parte del petróleo que se utiliza en la industria española es dependiente de las negociaciones que Repsol efectúa.

Reiteró que la derecha española en el Congreso cometió un grave error al reconocer como ganador a Edmundo González, «es la negación de cualquier tipo de relación (…), es una decisión incorrecta, injerencista, que no tiene ninguna validez del punto de vista jurídico, ni político«, dijo.

Añadió que el Parlamento venezolano matienen su solicitud al Ejecutivo de romper relaciones.»Para tener relaciones con Venezuela es una sola, reconozcan al presidente, al Parlamento, del resto no hay«.

