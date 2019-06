Daza afirma que el país no está «atado» a ninguna decisión de la OEA

CARACAS.-El internacionalista e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Psuv, Roy Daza, reafirmó que las reuniones de la Organización de los Estados Americanos -OEA- no tienen incidencia sobre el país.

“Venezuela no forma parte de la OEA, no estamos atados a ninguna de las decisiones que tomen ellos, ellos pueden tomar las decisiones que mejor les parezca, eso no nos afecta”.

En entrevista al programa Al Instante de Unión Radio afirmó que la OEA ha “quebrado su institucionalidad y rompió la ley y orden de su reglamento».

El internacionalista Roy Daza

Visita de Bachelet

Daza calificó de positiva las declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y afirmó que confían en su criterio diplomático y ético.

“Es una persona bien informada, no es cualquier persona que ocupa el cargo, ella conoce y está preparada”.

Enfatizó que si Alta funcionaria de la ONU no hubiese reconocido las afectaciones que han causado las sanciones del gobierno estadounidense contra el país, su visita “no fuese tenido ninguna validez e impacto, porque las sanciones afectan a todos los venezolanos”, dijo.

