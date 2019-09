Crucero zarpa con ayuda para afectados por Dorian en Gran Bahama

CARACAS.- El crucero Mariner of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, zarpó este viernes de Puerto Cañaveral, en la costa este de Florida (EE.UU.), rumbo a Gran Bahama, donde entregará miles de raciones de comida y agua a las víctimas del huracán Dorian.

El buque, junto con el Empress of the Seas, de la misma compañía, entregará suministros necesarios en esta isla, una de las más castigadas por el ciclón a inicios de esta semana cuando llegó como huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos que superaron las 180 millas por hora (285 km/h).

Entre la ayuda que entregarán a primera hora del sábado en la isla hay 47.000 botellas de agua, 362 generadores, 250 carpas, 25.000 pies cuadrados de madera contrachapada, 55.400 pañales desechables y 7.500 libras de comida para mascotas.

Fuentes de la empresa indicaron a Efe que además de llevar suministros esperan recoger a víctimas de Freeport, la capital de Gran Bahama, castigada por Dorian durante horas, y trasladarlas a la capital del archipiélago, Nassau.

Para los próximos días está prevista la llegada de otros de sus cruceros, Symphony of the Seas, Celebrity Equinox y Harmony of the Seas, subrayó la empresa.

EFE