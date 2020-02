CPI: Denuncia de un Estado no conlleva automáticamente a una investigación

CARACAS.- La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirmó que la denuncia presentada por el Estado venezolano para abrir una averiguación en contra de Estados Unidos, no implicaría su automática ejecución.

En un documento, la representante del tribunal reveló que la remisión venezolana indica que «crímenes de lesa humanidad son cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde 2014».

Una remisión de un Estado Parte no conlleva automáticamente a la apertura de una investigación. Sin embargo, si yo en última instancia determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación. La recepción de una remisión puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación sólo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto.