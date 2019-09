Correa recordó que “para ser constituyente había que renunciar a ser diputado”

CARACAS.- José Gregorio Correa, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Asamblea Nacional –AN-, manifestó que los diputados oficialistas “están de regreso (al parlamento) de donde no debieron irse nunca porque el causal para haberse ido, según ellos que es el desacato, sigue existiendo, pero para nosotros no, ni para quienes sepan de derecho porque no existe el desacato”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, destacó que no se puede ser diputado y constituyente al mismo tiempo porque “la condición para ser constituyente era renunciar a ser diputado de la AN. El artículo 191 está vigente y señala que la dedicación de diputado es a tiempo exclusivo y que no se puede ir a otro destino público porque se pierde la investidura”.

“Para ellos ser constituyente tenían que haber renunciado a ser diputados (…) ¿Renunciaron a la Constituyente o están en las dos? esa es una gran curiosidad. Ellos si mañana se vuelven a poner bravos regresan (a la ANC), nadie me lo ha podido aclarar”, cuestionó el parlamentario.

Correa considera que “si las cosas comienzan mal no puede terminar bien, “tiene que haber definiciones”, enfatizó.

En cuanto al tema electoral, insistió en que las elecciones parlamentarias no pueden “adelantarse” porque el término de adelanto no existe en la Constitución. “La elecciones tienen un tiempo, una seguridad jurídica, fuimos electos el 6 de diciembre de 2015, las elecciones tiene que ser en diciembre de 2020 para que asuma una nueva legislatura el 5 de enero de 2021”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio