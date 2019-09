Corbyn pide elecciones tan pronto como quede descartado un brexit duro

BRIGHTON.- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, reclamó hoy celebrar elecciones generales en el Reino Unido «tan pronto» como quede descartado un «brexit» duro el próximo 31 de octubre.



Corbyn reiteró su petición al primer ministro, el conservador Boris Johnson, de que dimita al frente del Gobierno después de que el Tribunal Supremo haya considerado «ilegal» y «nula» su suspensión del Parlamento.



El líder socialdemócrata adelantó a hoy su discurso ante el congreso anual de su formación en Brighton (sur de Inglaterra) para poder participar mañana en la reanudación de las sesiones parlamentarias en la Cámara de los Comunes.



En su discurso ante los militantes, Corbyn insistió en que Johnson «no es apto» para gobernar y debería dejar el cargo, con lo que se convertiría, dijo, en el primer ministro «con el mandato más corto de la historia» pues llegó al cargo a finales de julio.



El dirigente conservador ya ha indicado por su parte que no piensa marcharse y pretende en cambio seguir adelante con su plan de sacar al país de la Unión Europea (UE) con o sin acuerdo en la fecha prevista del 31 de octubre.



«Esta crisis solo puede resolverse con unas elecciones generales», afirmó Corbyn, que recordó sin embargo que la prioridad de los laboristas y la mayoría del Parlamento es evitar que el Reino Unido salga de la UE sin pacto.



«El primer ministro no tiene mandato para una salida brusca sin acuerdo, a la que se oponen la mayoría de los ciudadanos», declaró el líder de la oposición.



Corbyn señaló que, en unas eventuales elecciones, su partido será el único que permitirá a los británicos «tener la última palabra» en el «brexit», con un segundo referéndum en el que podrán elegir entre un nuevo acuerdo de salida y la permanencia en el bloque.



Negó las acusaciones de sus detractores de que esta estrategia «es complicada», y subrayó que los laboristas «confían» en la gente y que la única manera de resolver las divisiones por la retirada de la UE es «quitar la decisión de manos de los políticos y dejar que decida» el pueblo.



Durante su discurso, Corbyn desgranó también las políticas económicas y sociales que aplicaría si llegara al poder, y que incluyen una semana laboral de cuatro días, más derechos sindicales y la abolición de los contratos precarios.



Además, haría gratuitas las matrículas universitarias, eliminaría el coste de las recetas médicas y nacionalizaría los principales servicios públicos, entre otras medidas.



Corbyn no hizo referencia a la posibilidad de presentar en el Parlamento a corto plazo una moción de censura contra Johnson -para ganarla, necesitaría el respaldo de diputados de otros partidos-, al considerar que la prioridad es legislar para evitar un «brexit» brusco.



Otros líderes de la oposición, como Ian Blackford, del SNP escocés, han indicado que estarían dispuestos a apoyar esa moción una vez se confirme que no hay riesgo de una ruptura no negociada con el bloque europeo.



Johnson adelantará su regreso a Londres desde Nueva York para asistir mañana a la sesión programada en el Parlamento, que reabrirá sus puertas después de que la Justicia haya anulado la suspensión de las cámaras.



El presidente de los Comunes, John Bercow, decidió reanudar las sesiones después de que hoy el Tribunal Supremo declarara «ilegal» y «nula» la suspensión de cinco semanas, entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre, decretada en agosto por Johnson.



Los once jueces del Supremo consideraron unánimemente un abuso de las competencias del Gobierno detener la actividad de las cámaras en vísperas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

EFE/SPLL