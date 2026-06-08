Copa Airlines consolida 21 frecuencias semanales y proyecta su crecimiento en el país

CARACAS.- Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela, destacó la recuperación de las operaciones aéreas en el país, alcanzando un total de 21 frecuencias semanales desde Caracas y otras regiones. Asimismo, precisó que Maracaibo cuenta actualmente con seis frecuencias a la semana y adelantó que, en los próximos dos meses, se incorporará una operación adicional en la capital zuliana.

Asimismo, también resaltó los vuelos en las entidades de Lara, Anzoátegui y Carabobo.

«Nosotros en los últimos seis meses hemos recuperado lo que veníamos volando que son Caracas con tres frecuencias diarias para 21 frecuencias a la semana. Maracaibo que también lo estamos operando ahorita son seis frecuencias a la semana, pero a partir de agosto viene la séptima que va a ser los días sábados o sea que también pasa a diario. Valencia diario. Barquisimeto, que fue a principios de mayo el reinicio de vuelos, tres frecuencias a la semana los lunes, jueves y viernes y Barcelona que tenemos tres frecuencias que son los martes, jueves y sábado y a partir de agosto tendremos la cuarta que va a ser domingo», puntualizó.

Pulido afirmó, en el programa 2+2 de Unión Radio, que Copa trabaja para reforzar los vuelos y que todos estos lleguen a realizarse de forma diaria en las ciudades en las que operan y están «en continua búsqueda de nuevos destinos en Venezuela».

Por otro lado, sostuvo que la conexión entre Maracaibo y Panamá fue una herramienta implementada por Copa Airlines para que los viajeros contaran con una ruta internacional tras los inconvenientes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y, luego de pasar el tiempo, vieron favorable mantener la unión entre ambos aeropuertos.

«El plan era reiniciar todo, pero las circunstancias es que conseguimos esa solución mientras se resolviera la situación que se estaba viviendo en Maiquetía y empezamos a operar los vuelos en Maracaibo (…). Llegan a Tocumen (aeropuerto en Ciudad de Panamá)y conectan con 85 destinos de 32 países. Estados Unidos, Colombia, México, o sea, sí hay un movimiento a esos destinos».

El gerente de Copa mencionó que la creación del programa Stop Over (que permite explorar la ciudad de conexión sin pagar más en la tarifa aérea) «ha sido un éxito rotundo», ya que permite permanecer en Panamá sin costo adicional. Igualmente acotó que al programa también se han implementado descuentos en servicios de hoteles y comida.

«Ha sido muy bueno y ha venido en incremento y se espera que este año pase más de 500 mil turistas pasando por Panamá con este programa Stop Over».

Unión Radio