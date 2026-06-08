Consetransporte busca «tener data real de las regiones frente a problemas del sector»

CARACAS.– El Consejo Nacional del Transporte de Carga de Venezuela -Consetransporte- se reactivó formalmente durante una reunión en Valencia, con el propósito de unificar el sector para resolver la gravedad de los problemas que atraviesa, empezando por el suministro del gasoil.

Su cordinador nacional, Emiddio Palumbo, también presidente de la Cámara de Transporte de Vargas -Catravargas-, señaló que uno de los objetivos del consejo es “tener una data real de todas las regiones frente a los problemas gravísimos que tiene el sector”.

“Tenemos más de casi 20 años que esta institución estaba sin funcionar y nosotros, como antiguos directores del Consejo Nacional, estamos intentando regrupar para tener la situación real del sector de transporte en el país, atendiendo al llamado de una reactivación económica e industrial”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, destacó que la pregunta es “¿qué capacidad tiene el sector transporte verdaderamente para atender esa necesidad, cuando se prevé que hay que atender el sector eléctrico, el sector industrial, como SIDOR y toda esa industria que están paralizadas a media máquina”.

Consejo Nacional del Transporte de Carga de Venezuela -Consetransporte-

Detalló que en este momento el país cuenta con una flota envejecida de entre 40 o 50 años. “No hay la capacidad de reaccionar y atender el llamado”.

“Esa es la preocupación que nosotros tenemos y es la razón por la que nosotros estamos haciendo un llamado abierto (…) para tener información real de cada región”, recuerda que el sector pasó de 0 a 300 y 500 dólares para cargar con gasolina una gandola.

“Eso no es cualquier cosa, de 0 a 500, 300 dólares para llenar una gandola, para exigir un servicio de la Guaira hacia Mérida, eso no es cualquier cosa”, acotó.

Explicó que “las estaciones de servicio trabajan de 7 de la mañana a 7 de la tarde, si hay luz, porque si no hay luz tampoco se trabaja, es prácticamente una paralización del sector transporte. Los transportistas se la pasan metidos en una cola 3 o 4 días, si no tienes dólares, porque si tienes no pierdes ni 5 minutos, entonces el problema de verdad está en la distribución, en la operación, la operatividad de la estación de servicio”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio