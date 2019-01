Consecomercio propone enfocar la economía hacia el rescate de la confianza en el bolívar

CARACAS.- María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios -Consecomercio-, aseguró que en 2019 se agudizará la crisis con “altísimos” niveles de hiperinflación. “Habiendo cada vez menos productos en la calle e incrementando como hace el gobierno el circulante, por eso la inflación lleva el ritmo que lleva y está creciendo”.

“El único responsable de los resultados económicos es el gobierno”, aseveró en entrevista en el programa Penzini Con Todo que transmite Unión Radio.

Al referirse al nuevo fenómeno conocido como “dolarización espontánea”, subrayó que se debe a la pérdida de confianza en el bolívar. “Estamos viviendo ese ciclo de desconfianza en nuestra moneda y es hacía donde debían estar enfocadas las políticas económicas en el rescate de la confianza”.

Uzcátegui considera que el encaje bancario obstaculiza al empresariado la capacidad de reponer inventarios. “Cada vez los negocios tienen menos productos, aunado a que la gente no puede comprar. No tener qué vender, gente que no puede comprar, más impuestos, más inflación, es muy difícil continuar en pie”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio