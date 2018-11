Consecomercio pide al gobierno diálogo para recuperar el aparato productivo

CARACAS.- María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios –Consecomercio-, ratificó que la situación del sector comercio se han agravado tras las medidas económicas decretadas por el ejecutivo el pasado agosto. “No solamente fue el impacto inicial de un aumento salarial inconsulto (…) Ese incremento hoy en día está complemente pulverizado y es más insuficiente ante que el anterior, de cara a la difícil situación que estamos viviendo”.

En entrevista exclusiva, vía telefónica, a Unión Radio, Uzcátegui subrayó que a esto se suman las reformas tributarias establecidas por ejecutivo nacional. Ahora se le suman el incremento de las alícuotas del impuesto a las grandes transacciones financieras que subió de 1 a 2 %, es decir se duplicó”.

La máxima representante de los comerciantes a nivel nacional no vislumbra que el mes de diciembre le permita al sector alcanzar algún nivel de recuperación “porque no tenemos expectativas de que podíamos ni siquiera alcanzar la oferta de años anteriores, las importaciones son muy escasas (…) No auguramos un diciembre con muy buenas expectativas, por el contrario, tenemos una situación en la cual las utilidades de hoy en día van a tener muy poco alcance para tener las navidades que acostumbrábamos”.

Llamó al gobierno para que propicie un cambio el rumbo que genere un diálogo con el sector “sin acosos ni persecuciones (…) Se requiere confianza y que se tome la economía en serio (…) Venezuela requiere que estimulemos la producción en todos los rublos, necesitamos libertades, diálogo y conversar sobre cuál es la mejor manera de recuperar el aparato productivo y no seguir en ese empeño de destruirlo como lo está haciendo ahora con el intento de controlar la distribución de carne”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio