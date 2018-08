Consecomercio: Derogatoria de la ley cambiaria solo genera dudas en el sector

CARACAS.- La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, opinó que la decisión tomada este jueves por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de aprobar un decreto para derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios, sigue siendo más de lo mismo, porque no se define si las tasas de cambio van a igualarse o no a las del mercado paralelo.

Uzcátegui recordó que el control de cambio se mantiene sin aportar soluciones. “¿De dónde van a salir las divisas? Necesitamos materia prima e insumos, por lo tanto lo que necesitamos es divisas, más que venderlas (…) no queda nada claro, solo sabemos que no es un delito el libre intercambio de monedas, pero más allá de eso, no queda claro nada”, acotó.

La presidenta de Consecomercio precisó que para que funcione este nuevo control es necesario que el Gobierno genere confianza, porque a su juicio, no se puede invertir para que luego obliguen a los comerciantes a bajar los precios de los productos. “Necesitamos un gobierno que entienda que no es atacando al sector privado, y no es acosando a los empresarios que vamos a salir de este problema; sino sentándonos a revisar cuáles son las políticas económicas que hay que cambiar”, expresó en entrevista concedida a Vanessa Davies al programa Por donde Vamos, transmitida por Unión Radio.

La especialista señaló que la caída de las ventas oscila entre 60 % y 80 % dependiendo del rubro, porque hay sectores afectados por la caída del poder adquisitivo de los venezolanos.

Jean Carlos González/ Unión Radio