Consecomercio considera que indefinición de medidas ha profundizado la crisis

CARACAS.- La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, María Carolina Uzcátegui, considera que las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro han profundizado aun más la crisis económica del país y han generado mayor incertidumbre en la ciudadanía y el empresariado disparando la inflación de agosto a niveles históricos. “A dos semanas del anuncio el país se encuentra completamente paralizado”.

En Entrevista exclusiva vía telefónica a Unión Radio, cuestionó la indefinición en torno al salario mínimo. “Hoy primero de septiembre aun no tenemos ninguna noción de cómo va a ser el nuevo pago de sueldos y salarios. El gobierno aun no define cuánto va a ser el alcance del subsidio y cuál va a ser lapso para las empresas que no podamos inscribirnos y lo peor, ese sueldo ya hoy en día está completamente devaluado, no ofrece estabilidad a los trabajadores y no les permite cubrir sus necesidades básicas, tomando el cuenta que la hiperinflación sigue su rumbo”.

En cuanto al régimen cambiario, Uzcátegui señaló que tampoco se ha definido lo que se oferta a través del DICOM es insuficiente. “Difícilmente vamos a poder solucionar los diferentes problemas que tenemos”.

“Lo que ofrecieron de las casas de cambio también es incierto y no permite a ninguna empresa establecer una programación sobre el manejo de la reposición de inventario”, lamentó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio