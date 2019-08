Consecomercio advierte que más empresas podrían cerrar ante nuevos impuestos

CARACAS.- El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, Felipe Capozzolo, considera que los nuevos impuestos decretados por el Estado, derivan de la transición de un país que pagaba la factura estatal con la venta de petróleo y ahora están buscando que los comerciantes y las fuerzas vivas del país nos hagamos cargo de esas facturas”.

“Los comerciantes estamos comprometidos con el desarrollo y entendemos nuestra responsabilidad para sostener y aportar al país, pero vemos con mucha tensión y escepticismo en cuanto a todas estas medidas de carga tributaria porque no vemos viable que el inmenso Estado en este momento pueda ser sostenido simplemente por las empresas sobrevivientes”, precisó en entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Explicó que en los últimos tiempos han aparecido una gran cantidad de impuestos municipales, entre ellos el de los grandes patrimonios “y señalamos de manera responsable que la solución es ampliar la base tributaria, debemos invitar a nuevos jugadores, tantos nacionales como internacionales, que puedan traer capitales frescos”.

Capozzolo advirtió que muchas empresas se están planteando cerrar sus puertas ante la imposibilidad de enfrentar el nuevo marco impositivo. “En un entorno de país donde no hay iniciativa privada no solamente no se podrá resolver el problema de sostener el Estado vía tributaria, es que tampoco se resolverá el problema de la inflación” y, a su juicio, “eso es mucho peor”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio