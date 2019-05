Consecomercio: 80 % del comercio está afectado por falta de gasolina

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Comercio de Apure, segundo vicepresidente de Consecomercio y coordinador del capítulo de Fedecamaras de esa entidad, Vito Vinceslao, aseguró que la actividad comercial está afectada en al menos 80 % en todo el territorio nacional por la escasez de combustible, lo que imposibilita el transporte y las producciones agropecuarias.

“No solo la actividad del comercio, si no la del transporte, la producción de alimentos y algunos otros sectores que necesitan el combustible; sea gasolina o diesel para poder producir el campo. Hoy en día está totalmente paralizado, porque se hace imposible poder acceder a lo que tiene que ver con el combustible, el cual no se está produciendo”, aseveró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, Vinceslao señaló que ante la situación “no se puede garantizar en estos momentos 100 % de la reposición de inventario; dependiendo del rubro o sector hacia donde vaya dirigida el cargamento.

El presidente de la Cámara de Comercio de Apure abogó para que el gobierno le brinde confianza al sector para poder participar en las mesas de cambio.

“No han arrancado las mesas de cambio, no se ve que vaya a funcionar, porque no hay confianza. El tema principal tiene que ver con la confianza, la cual parte del sector oficial hacia el sector privado. Los controles que se han venido implementando no han servido”, acotó.