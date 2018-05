Conoce el Samara Arena, estadio inspirado en la temática cósmica

CARACAS.-El Cosmos Arena, es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Samara en Rusia. Posee una capacidad exacta de 44,918 espectadores.

La principal peculiaridad arquitectónica del estadio, es su cúpula metálica, con un aspecto exterior cósmico, que le da su nombre al recinto.









La cúpula del estadio es una estructura prefabricada que consta de 32 consolas puestas sobre los pilares piramidales de más de 20 metros de altura cada uno.

El césped natural del campo de fútbol está dotado de sistemas de calefacción artificial y riego automático.

En las instalaciones se encuentran; habitaciones para deportistas, salas de espera para espectadores, plazas de servicio, locales comerciales, espacios para exposiciones, sistemas de apoyo vital y el suministro energético privado del estadio.









El recinto se ubica en el punto más alto de la ciudad y la distancia que atravesarán los turistas desde la estación de ferrocarril hasta el estadio es de 15 kilómetros aproximadamente.

Calendario:

Domingo 17 de junio, Grupo E, Costa Rica vs. Serbia (8:00 a.m.)

Jueves 21 de Junio, Grupo C, Dinamarca vs. Australia (11:00 a.m.)

Lunes 25 de Junio, Grupo A, Uruguay vs. Rusia (10:00 a.m.)

Jueves 28 de Junio, Grupo H, Senegal vs. Colombia (10:00 a.m.)

Lunes 2 de Julio, 8vos. De Final, 1E vs. 2F (10:00 a.m.)

Viernes 6 de Julio, 4tos. De Final (10:00 a.m.)

Todos estos partidos los podrás disfrutar por Unión Radio Deportes y El Circuito Mega

Andrés Varela / Unión Radio