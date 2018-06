Conoce el Estadio Olímpico de Sochi, y su portentoso diseño

CARACAS.- El Estadio Olímpico Fisht es un estadio multiuso en Sochi, Rusia. Fue inaugurado en 2013 y reconstruido en 2017 de cara a la Copa del Mundo 2018.

Con una capacidad de 48.000 espectadores, acogió las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014.

El recinto se encuentra al sur de Sochi, en el Parque Olímpico, en el distrito de Adler.









Las paredes y el techo del mismo son de una superficie de vidrio continuo diseñado para reflejar la luz solar frente al mar durante el día.

En materia de seguridad, el 15 de marzo de 2017 el estadio obtuvo el pasaporte de seguridad que contiene descripción de todas las vías de evacuación, sistemas antiincendios y planes de liquidación de situaciones de emergencia.

Durante el Mundial funcionarán 2.000 cámaras y 600 efectivos de seguridad destinados a vigilar el orden público en Fisht.

La selección nacional de Rusia llevará a cabo concentraciones de entrenamiento y amistosos competitivos en el estadio olímpico de Sochi.









Calendario:

Viernes 15 de Junio, Grupo B, Portugal vs. España (1:00 p.m.)

Lunes 18 de Junio, Grupo G, Bélgica vs. Panamá (10:00 a.m.)

Sábado 23 de Junio, Grupo F, Alemania vs. Suecia (1:00 p.m.)

Martes 26 de Junio, Grupo C, Perú vs. Australia (9:00 a.m.)

Sábado 30 de Junio, 8vos de Final, 1A vs 2B (1:00 p.m.)

Sábado 7 de Julio, 4tos de Final (1:00 p.m.)

Andrés Varela / Unión Radio