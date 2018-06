Conoce el Estadio Central de Ekaterimburgo, el más oriental de Rusia

CARACAS.-El Estadio Central es un estadio de fútbol ubicado en Ekaterimburgo, Rusia.

El recinto fue inaugurado en 1957 y disponía de una capacidad total de 27.000 espectadores, luego de las remodelaciones para el Mundial 2018, el estadio ahora posee una capacidad de 42.500 espectadores.

Cuando fue elegido como una de las sedes de la Copa del Mundo, se erigieron gradas temporales que se extendían fuera del perímetro original del estadio para cumplir con el requisito de asientos de la FIFA de 35.000 espectadores.









Fue construido en el lugar del antiguo estadio Tsentralny, con casi 60 años de historia, por lo que se decidió conservar partes de su fachada e incluirlas en el aspecto final del complejo renovado.

Fue recientemente inaugurado el 16 de abril de 2018, en un partido de liga local.

El núcleo del estadio posee: ocho hipódromos, áreas para salto de longitud, triple salto y lanzamiento de peso, instalaciones de alojamiento para atletas, jueces, equipos médicos, complejos de catering, un campo de fútbol con césped artificial y canchas de tenis.

También está equipado con; ocho casetas para comentaristas deportivos de radio y televisión, un centro de prensa, espacios para periodistas, un gimnasio, un sistema organizado de puntos de venta de comida rápida y un restaurante con 300 asientos.

Las gradas ubicadas en la cabecera adicional, están a una altura de 45 metros del piso lo cual muy posiblemente incomodará a más de un aficionado.









El estadio proporcionará tres tipos de asientos, incluyendo lugares especiales para personas con discapacidades y sectores para los aficionados.

Los sistemas de seguridad, vigilancia, telecomunicaciones, alimentación de video y experiencia de audio permitirán altos niveles de servicio y seguridad en el estadio.

Calendario:

Viernes 15 de Junio, Grupo A, Uruguay vs. Egipto (7:00 a.m.)

Jueves 21 de Junio, Grupo C, Perú vs. Francia (10:00 a.m.)

Domingo 24 de Junio, Grupo H, Japón vs. Senegal (10:00 a.m.)

Miércoles 27 de Junio, Grupo F, México vs. Suecia (9:00 a.m.)

Andrés Varela / Unión Radio