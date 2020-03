Conindustria urge medidas para garantizar operatividad de las empresas

CARACAS-. El primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, afirmó que se deben dar incentivos fiscales y financieros a la empresa privada para hacer frente a la situación generada por el coronavirus.



En el programa En Vivo de Unión Radio, cuestionó los anuncios en materia económica hechos desde el Ejecutivo.



«El gobierno toma unas medidas que pareciera que no quieren ser parte de la solución, deben crear mecanismos para ayudar al sector empresarial», dijo.



Explicó que las medidas no son las adecuadas y agregó que si no se asumen políticas acertadas, «las pequeñas y medianas empresas no van a tener capacidad de sobrevivir».



Unión Radio