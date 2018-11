Concejal González denuncia incremento de Basura en Caracas y exige respuestas

CARACAS.- El concejal del municipio Libertador de Caracas, y secretario de la Organización Unidad Popular Venezolana (UPV), Carmelo González, dijo que la acumulación de basura en la jurisdicción se debe a la llegada de la temporada decembrina, por lo que resaltó la importancia de la elaboración de un plan de trabajo, por parte de trabajadores de Supra-Caracas y la Corporación de los Servicios Municipales, para solucionar este problema.

“Deben de dar respuesta, porque este es un servicio que cobran sumamente caro para los caraqueños. Los desechos sólidos están causando enfermedades, no los recogen con regularidad como antes. No han repuesto las canastas de basura y esto es fecha que no la han colocado la gente de la alcaldía”, dijo González, quien exhortó a las autoridades competentes a que atiendan las exigencias de los habitantes.

En entrevista concedida a Maripili Hernández para el programa Sin duda que transmite Unión Radio, el edil cuestionó que la alcaldía destine fondos para la realización del Festival Suena Caracas en vez de invertir en la calidad de los servicios públicos.

Jean Carlos González/ Unión Radio