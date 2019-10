Comisión de la UCV propondrá derogatoria de Ley Orgánica de Educación

CARACAS.- El secretario de asuntos académicos de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, informó que en la Asamblea en el Aula Magna realizada este lunes, se llegó al acuerdo de solicitar la derogatoria de la Ley Orgánica de Educación, para así permitir la realización de elecciones, bajo los términos que establece la Ley de Universidades vigente.

Afonso explicó que la universidad no debería realizar las elecciones impuestas ya que el TSJ incumple con el orden jurídico venezolano, y en términos académicos, la institución no podría hacer un proceso electoral que no puede financiar ni organizar logísticamente.

En una entrevista con Vanessa Davies para Unión Radio,anunció que se presentará una comisión al Parlamento para llevar la solicitud de derogatoria, «ya que está legislando sobre materias que no son de su competencia».

Llamó a que se atiendan los verdaderos problemas de las universidades como, “la reducción de 46% de la matrícula estudiantil, y más de 38 % de la deserción de profesores, trabajadores y empleados, nosotros tenemos una crisis universitaria”.

Unión Radio