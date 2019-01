Comisión de la OIT visitará Venezuela el próximo 9 de febrero

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal, informó que La Comisión de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llegará a Venezuela el próximo 9 de febrero, por 10 días, para constatar las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, informó que sostuvo encuentros en Ginebra con la comisión el pasado martes respecto al caso venezolano y entre los puntos tratados destacan los recientes aumentos salariales decretados por el jefe de Estado. Ratificó que el cumplimiento de estos acuerdos permitiría superar la situación actual.

“El convenio número 26 establece que los aumentos de salarios tienen que ser discutidos y acordados con el sector sindical, con los empleadores, para que pueda garantizarse el valor del dinero, que no se convierta en sal y agua, el convenio 87 prohíbe atacar empresas y sindicalistas (…) y el 144 obliga a que las medidas económicas que se vayan a aplicar se discutan de forma tripartita, eso no se hace en los últimos 20 años”, subrayó.

Respecto al aumentó del 60% del encaje legal a la banca, Larrazábal afirmó que la medida limita la posibilidad de que la banca le preste al sector privado. “En momentos de hiperinflación es cuando más se requiere de financiamiento para tener flujo de caja (…) el gobierno está tomando esa medida partiendo del principio que las empresas se endeudan para comprar dólares y lo que está causando es más recesión”.

Indicó que los salarios deben ser ajustados porque no hay capacidad de compra, pero la acción debe estar acompañada de otras medias. “No es que tú tengas más dinero en el bolsillo, si no que con ese dinero puedas comprar más bienes (…) Hay medidas aisladas que no abordan la profundidad económica”.

Unión Radio