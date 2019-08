Comisión ANC evaluará adelanto de las elecciones parlamentarias

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello nombró una comisión (integrada por Francisco Ameliach, María Alejandra Díaz y su persona) que evaluará la situación y «el mejor momento» para convocar elecciones parlamentarias.

«Esta ANC tiene el poder, la facultad para llamar a una elección de la AN cuando lo considera conveniente, eso no se le pide permiso a nadie, solo a este cuerpo», recalcó.

Cabello recordó que la Carta Magna contempla que estos comicios deben efectuarse en 2020, pero que por previa recomendación de esta instancia pudieran adelantarse.

«Si de esa consulta resulta que es el primero de enero, el primero de enero estaremos haciendo elecciones, si resulta que no, que son este año, porque este año tiene que ser porque la AN no existe, será cuando lo diga esa consulta.