Comerciantes de Coche: Nadie quiere vender a pérdida

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado de Coche en Caracas, Vicente Fernández, afirmó que siempre ha estado muy fiscalizado con constantes inspecciones y aseguró que respetan los precios, ”aunque nadie quiere vender a pérdida”.

Para Fernández el margen de ganancia es importante para mantener el equilibrio en la cadena comercial, “si la industria no respeta el precio acordado y te lo está facturando donde no te dejen margen de ganancia, ningún comerciante en Venezuela, no solo en Coche, lo va a comprar, porque nadie se va a arriesgar a una multa o a que te cierren el negocio”.

Vicente Fernández considera que el anuncio sobre precios acordados para 25 rubros, llevará a más escasez y desabastecimiento, “los controles de precios no funcionan en ningún lugar del mundo, lo único que hace que los productos estén en los anaqueles y los precios sean competitivos e incluso puedan bajar es la economía de mercado”.

Unión Radio