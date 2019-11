Colombianos se apoderan de las calles en paro nacional contra Duque

BOGOTÁ.- Este jueves miles de colombianos realizarán una multitudinaria marcha para protestar por reformas laborales, asesinatos a líderes indígenas, mejoras en las instituciones educativas, entre otros puntos.

Al menos cinco estaciones de Transmilenio fueron cerradas, para el resguardo del subterráneo.

En la capital colombiana, grupos de personas impidieron la salida de autobuses de algunas estaciones del sistema Transmilenio en el sur de la ciudad, lo que dejó a miles de ciudadanos sin medio de transporte para acudir a sus lugares de trabajo.

La nación neogranadina destinó cuatro mil efectivos policiales para que custodien el transcurso de la marcha.

Las organizaciones sociales también reclaman al Gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno garantizará el «orden» del país en la multitudinaria manifestación prevista para este jueves.

«Confiamos en tener una jornada tanquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas; pero sobre todo, convivir pacíficamente.

Nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido», expresó en rueda de prensa.