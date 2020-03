Colombia confirmó seis nuevos casos de coronavirus

BOGOTÁ.-Las autoridades confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en Colombia, incluida una estadounidense que llegó a Cartagena de Indias el domingo pasado, con lo cual asciende a nueve el número de personas contagiadas en el país.

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, señaló en una rueda de prensa que las autoridades sanitarias confirmaron el martes los nuevos casos: dos en Bogotá, uno en Cartagena y tres en Medellín.

Los tres de Medellín, dos hombres y una mujer, son «los primeros casos de trasmisión local detectados por búsqueda activa», pues estuvieron en contacto con una mujer de 50 años que dio positivo en esa ciudad tras regresar de España.

En cuanto a uno de los nuevos casos en Bogotá, Moscoso dijo que «es una mujer joven (…) con antecedentes de desplazamiento a España, Italia, Estados Unidos y Argentina que consultó el 9 de marzo por cuadro gripal. Presenta buen estado de salud y está en aislamiento supervisado en casa».

También tiene el COVID-19 en la capital colombiana una joven que estuvo en España, República Checa, Hungría y Alemania y que regresó a Colombia el pasado 26 de febrero.

«Consultó en Bogotá el 10 de marzo. Presenta buen estado general con aislamiento supervisado en casa», detalló.

Moscoso mencionó el caso de la «mujer adulta mayor estadounidense con antecedentes de desplazamiento en Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Centroamérica y del Caribe».

«Ingresó al país el 8 de marzo por Cartagena. Se encuentra en aceptables condiciones con aislamiento en hospitalización», detalló el viceministro.

AISLAMIENTO DE VIAJEROS

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este miércoles que los viajeros que lleguen al país procedentes de España, Italia, Francia y China tendrán que ponerse en «aislamiento preventivo» con el fin de «proteger la salud colectiva» ante la propagación del coronavirus.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó que quienes lleguen de esos cuatro países deberán entrar en «autoaislamiento en sus casas durante 14 días».

La medida sin embargo no será de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían como cumplir la cuarentena.

EFE