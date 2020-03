Claudio Fermín pide a electores “no dejarse estafar” y participar en parlamentarias

CARACAS.- El dirigente político opositor e integrante de la mesa de diálogo nacional, Claudio Fermín pide a electores “no dejarse estafar” y participar en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar este año.

“Hago un llamado a nuestro país para que se entusiasme y se vaya organizando y no se deje estafar, ya lo engañaron una vez diciendo no vote porque tenemos 40 países apoyando el cambio de gobierno, no se deje engañar de nuevo, no hay elecciones presidenciales, las elecciones son para la Asamblea Nacional –AN-, que son bien importantes”, ratificó. “No nos dejemos timar, vamos a enseriar la política, las elecciones que vienen son las parlamentarias”, enfatizó.

En entrevista a José Vicente Rangel en Televen, Advirtió que la abstención es perjudicial al recordar que en 2018 en las presidenciales marcó la diferencia. “Esos 12 millones que no votaron no pueden tapar el sol con un dedo porque hubo 9 millones que si votaron, es un acto despectivo ignorar a esos 9 millones de personas solo porque usted no fue a votar”.

“Muchos fueron engañados con la tesis de que si no votaban iban a promover un cambio político, los estafaron”, opina el político. (…)

Señaló que Venezuela debe apostar a la estabilidad. “Necesitamos un giro de 180 grados, necesitamos que los venezolanos con sentido de pragmatismo nos pongamos de acuerdo, yo veo que el camino del entendimiento y de los acuerdos es el que debe transitarse”, apuntó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio