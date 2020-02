CIDH pide a Maduro «respuestas dignas» a violaciones de DDHH

CARACAS.- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió al gobernante Nicolás Maduro que evalúe una «respuesta de dignidad» para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela.

En el puente internacional Simón Bolívar, la jefa de la CIDH constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.

Para la presidenta de la CIDH, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela «es una respuesta de negación a su pueblo; de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar».

«Esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad», se preguntó.