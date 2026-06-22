China endurece su pulso con EEUU con controles y vetos a empresas

PEKÍN.- China elevó este lunes la presión sobre Estados Unidos en su pulso comercial y tecnológico con la inclusión de diez entidades estadounidenses vinculadas a sectores de defensa y tierras raras, entre otros, en su lista de control de exportaciones, y restricciones en la contratación pública contra 46 empresas, entre ellas Lockheed Martin y Boeing Defense.

El Ministerio chino de Comercio anunció que la medida de control de exportaciones se adopta en virtud de la Ley de Control de Exportaciones y de la normativa sobre productos de doble uso, con el objetivo de «salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales» y cumplir obligaciones internacionales de no proliferación.

La cartera prohibió exportar productos de doble uso a esas diez entidades y vetó que organizaciones o individuos de cualquier país o región transfieran o proporcionen a esas compañías artículos de doble uso originarios de China.

Comercio añadió que las operaciones de exportación en curso deberán detenerse de inmediato y que, en casos especiales en los que sea necesario realizar una venta, los exportadores deberán solicitar autorización al Ministerio.

EFE