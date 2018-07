Cesta de Petare se incrementó 15 % esta semana y se ubicó en Bs. 32 millones

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado, informó que la cesta de productos básicos en Petare (este de Caracas) fue de 15 % esta semana. Los bienes que componen la canasta implican un gasto total de 32.937.000 bolívares.

Alvarado, en entrevista al Circuito Onda de Unión Radio, aseguró que el índice de la canasta en la zona es muy importante porque “50 % de los caraqueños viven en zonas como Petare (…), estos son precios libres, no son precios regulados y son la cotidianidad del venezolano” y para que la AN realice el sondeo de los costos en la canasta, deben acudir a las cadena de supermercados que tienen precios que no son los “cotidianos”, mientras que “esta es la cesta que le permite al ciudadano de a pie (…) saber cómo están evolucionando los precios”.

Reiteró que el control de precios “no resuelve nada” por la rápida manera en la que avanza la hiperinflación.

Valeria Kohler/ Unión Radio