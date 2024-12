Centros comerciales registraron un 30% de visitas en medio del «Black Friday»

CARACAS.- La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, aseguró que el sector registró un repunte del 30% en las visitas a los centros comerciales en medio del Black Friday que acaparó las miradas del caraqueño.

«Me dicen los afiliados que estuvo mejor que en 2023. Me reportan un 30% de visitas a los centros comerciales. Con respecto a las ventas, todavía no nos dan números, porque no tenemos acceso (…) hice un recorrido para ver las ofertas, vi como 20% como mínimo en algunas marcas. Las cadenas de tiendas son las que más beneficios daban; mientras que otras daban un beneficio distinto si pagabas en dólares o bolívares«, dijo.

Recordó que las ofertas quedaron a criterio del comercio, porque la cámara no impuso ningún monto ni exigió la participación obligatoria en este Viernes Negro.

En entrevista concedida al programa Entre Líneas de Unión Radio, Itriago señaló que las novedades para la temporada decembrina son los horarios extendidos, pagos a través de Cashea, aplicaciones para el pago del estacionamiento, los protocolos de seguridad, los conciertos navideños.

Unión Radio