Centros Comerciales estiman repunte en ventas ante el «Black Friday»

CARACAS.- La directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, estimó que las ventas y el flujo de personas se incrementen durante la temporada decembrina, en especial ante el «Black Friday».

«Queremos que aumenten los visitantes (…) en los centros comerciales tienes distintas tiendas, distintos presupuestos, de acuerdo a lo que te puedas adaptar. Las ventas quedan a criterio del comercio, nosotros no los obligamos. Los centros comerciales no obligan a un porcentaje en específico, y no todos se suman al Black Friday», dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, Itriago señaló que los centros comerciales comenzaron a decorar sus espacios, poner las luces, el arbolito y las actividades culturales con agrupaciones de gaita.

Recordó que la última semana de noviembre se extenderán los horarios para que los usuarios puedan realizar sus compras navideñas.

Unión Radio