Cecodap pide protocolos de mantenimiento correctivo en el J.M. de los Ríos

CARACAS. – El coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, denunció la violación, por parte del Ejecutivo, a las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a 50 % de los servicios del hospital de niños J.M. de los Ríos.

«Las autoridades no han dado una respuesta efectiva y no es a Cecodap o Prepara Familia, es una respuesta a los niños, a sus familias que están buscando que sus hijos no se les mueran».