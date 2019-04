CE acusó a BMW, Daimler y VW de restringir competencia en reducción emisiones

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) acusó hoy a los fabricantes alemanes de vehículos BMW, Daimler y el grupo Volkswagen (VW) de haber pactado entre 2006 y 2014 para limitar el desarrollo de tecnologías destinadas a reducir las emisiones de los vehículos de pasajeros de gasolina y gasóleo.



“Las empresas pueden cooperar de muchas formas para mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, las normas de competencia de la Unión Europea no les permiten pactar para lo contrario: no mejorar sus productos, no competir en calidad”, declaró en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.



Así, la política danesa aseguró que Bruselas sospecha que Daimler, BMW y el grupo Volkswagen, que incluye también las marcas Audi y Porsche, “han podido violar las normas de competencia de la UE” y que a los consumidores del club comunitario “se les ha podido negar la oportunidad de comprar coches con la mejor tecnología disponible”.



Por ello, la CE ha enviado pliegos de cargos a las tres compañías, que ahora pueden defenderse de las acusaciones de Bruselas.



Según la investigación preliminar de la Comisión, el pacto entre BMW, Daimler y Volkswagen para limitar el desarrollo y lanzamiento de las tecnologías orientadas a reducir las emisiones habrían afectado a los nuevos vehículos para particulares de gasolina y gasóleo vendidos en el Espacio Económico Europeo (EEE).



EFE