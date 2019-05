Cavilac registra caída de 74 % de la producción en abril

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, advirtió que para finales de abril el sector produjo cerca de siete millones de litros de leche, lo que representa una caída de 74 % en comparación con los 50 millones de litros que se producían en 2018 para el mismo mes.

Lamentó que las producciones hayan mermado por las interrupciones en el servicio eléctrico y la escasez de combustible en el interior del país.

En entrevista concedida a Áryeli Vera para Unión Radio, el empresario señaló que debido a la falta de gasolina no se pueden mantener operativas las plantas eléctricas, que son las que proporcionan el servicio eléctrico a las fábricas.

“Esto hace que las plantas no sigan produciendo y no puedas recibir la leche porque no tienes en donde enfriarlas (…) no hay con quien hablar”, denunció.