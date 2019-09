Castillo pide respetar la “diversidad política” surgida en nueva mesa de diálogo

CARACAS.- El periodista y viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Exteriores, William Castillo, lamentó la reacción de cierto sector opositor que acusa al gobierno de haber acordado abrir una mesa de diálogo alternativo con una “oposición” creada a su medida. “Descalifica al diferente y niega la diversidad”.

En entrevista a Francisco Frasso Solórzano en el programa Al Instante de Unión Radio, llamó a respetar la diversidad política. “Creo que ayer se abrió una nueva posibilidad porque siguen habiendo opciones, y son de diálogo, ojalá se abran con los sindicatos, con empresarios, con sectores académicos, eso es lo que le conviene al país”.

Considera que el grupo liderado por el presidente de la AN, Juan Guaidó, pretende tener secuestrada a la oposición al negar que existen venezolanos que no son chavistas y que, aunque se opongan al «proyecto revolucionario», quieren paz, no quieren más sanciones, quieren que la vida política se normalice e ir a procesos electorales».

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio