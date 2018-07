Cardenal Porras afirma que el país requiere un cambio profundo

CARACAS.- El cardenal, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Baltazar Porras, afirmó que la última exhortación del episcopado venezolano muestra una gran preocupación porque no hay voluntad seria y sensibilidad respecto a una crisis que, a su juicio afecta es al pueblo.

“Hay que ser consciente de que estas cosas no se resuelven con pañitos calientes, sino que requieren un cambio mucho más profundo que devuelva un mínimo de tranquilidad, de sosiego y de bienestar indudablemente a la población, y que cada uno de los sectores tenemos algo que hacer. Nada se puede solucionar hoy día en este mundo de manera individual”, expresó.

En entrevista a Vladimir Villegas, transmitida por Unión Radio, agregó que aunque la iglesia ejecuta acciones que buscan paliar la crisis no son suficientes para solucionarla, e invitó a acrecentar el sentimiento de esperanza.

“Estamos haciendo no solo lo que es posible, a través de Cáritas y de la sensibilización que existe, una serie de iniciativas pequeñas pero muy efectivas, que por supuesto no son la total de algo que requiere un cambio más profundo que no está en nuestras manos”, explicó el purpurado.

Francisco Caceres/Unión Radio