Caraqueños reclaman mayor seguridad en transporte público

CARACAS.- Ante los casos de robos y asesinatos registrados en el transporte público algunos caraqueños manifestaron su temor al viajar en las unidades.

Las autoridades recomendaron tener mayor precaución y destacaron la importancia de la denuncia temprana de estos hechos.

Liskeyla Molina de 34 años abordó una camioneta hacia Antímano en la que también viajaban 4 delincuentes que perpetraron un robo al que ella se resistió, la asesinaron y la lanzaron su cuerpo a la autopista.

Algunos ciudadanos dijeron que improvisan medidas para defenderse. El usuario Luis Pérez dijo: “A mí no me robaron pero si a otras personas, pude esconder el teléfono. No me siento seguro”.

El conductor de transporte público, José Cáceres, destacó que si se pone la denuncia ante las autoridades “arremeten contra uno”.

El jefe de seguridad ciudadana de Baruta, Manuel Tangir, recomendó no generar resistencia al robo porque puede generarse una situación complicada dentro de la unidad de transporte y “podrían generarse muchos heridos”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio