Capriles: Todos tenemos claro la falsedad de los llamados a diálogo

CARACAS.- El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, desestimó el llamado realizado por el presidente Nicolás Maduro a Bolivia, México, Uruguay y países del Caribe, a retomar la iniciativa del diálogo, a través del llamado Mecanismo de Montevideo.

“Pareciera que Maduro no ha oído la posición de Uruguay, ni del Grupo de Contacto, los llamados fracasados del pasado quedaron en el pasado, ni va a manipular a Uruguay, ni a otros países (…) no existe ninguna posibilidad de perder tiempo en palabrerías y eso lo tiene claro el señor Maduro”.

Afirmó que “pegarnos otra vez con la misma piedra no está planteado (…) Todos tenemos claro, sobretodo internacionalmente, la falsedad de los llamados a diálogo”, dijo en entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Resaltó la responsabilidad asumida por el jefe del parlamento, Juan Guaidó, en el cumplimiento de la ruta marca por la oposición.“Yo apoyó a Juan y apoyo la agenda de la Asamblea Nacional y no lo hago en función de que si las cosas salen bien lo apoyo y si no salen en el tiempo que yo quiero no (…) no condiciono mi apoyo al resultado”.

Indicó que por encima de cualquier interés partidista está el bienestar de los venezolanos.

Lamentó las condiciones de los servicios públicos y subrayó que la manifestación denominada Operación Libertad, mostró “quien está y quien no”, con la ciudadanía. “Es un ejercicio para que cada quien saque sus propias conclusiones”.

Condenó la situación eléctrica en el estado Zulia “lo que está pasando en el Zulia es inhumano y criminal, que tengan de 4 a 6 horas del servicio al día y algunos no han tenido desde el primer apagón”.

Aseveró que la esperanza es de suma importancia para seguir adelante, “sin esperanza no creo que podamos persistir”.“El tema de vamos bien, porque vamos juntos, busca que el venezolano no pierda la esperanza”. “Es irreversible que Venezuela va a un proceso de cambio”, agregó.

Criticó una vez más las políticas económicas gubernamentales y aseveró que exigir el correcto funcionamiento de los servicios es un derecho de los venezolanos.

Unión Radio