Canciller pide a EEUU abandonar planes conspirativos contra Venezuela

CARACAS.- El Canciller Jorge Arreaza hizo un llamado al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo a abandonar el camino de la conspiración, en el cual es notorio su fracaso.

Arreaza hizo el señalamiento este sábado con un mensaje en Twitter, donde señala lo inverosímil de los mensajes de Pompeo en la red social respecto a Venezuela

«Mr @SecPompeo, con mensajes tan fuera de la realidad, lo que queda es afirmar que no sólo se encuentran del lado incorrecto, sino también del lado perdido de la historia. Han fracasado por la vía de la conspiración. Retornen a la Diplomacia y respeten a los pueblos libres del Sur», expresó Arreaza.

Más temprano, Pompeo había escrito: «Venezolanos continúan tomando las calles, día tras día, ciudad tras ciudad, para exigir sus necesidades básicas», sin embargo la situación en el país ha sido pacífica y el pueblo se movilizó este sábado en rechazo al injerencismo y en respaldo a Bolivia, luego del golpe de Estado contra Evo Morales.

También señaló de «corrupto» e «ilegítimo» al gobierno venezolano, al que acusó de intentar silenciar al pueblo «pero como el mundo vio en #Bolivia, la voluntad del pueblo siempre prevalecerá», dijo.

Aunque hizo estos señalamientos, este sábado la oposición marchó hasta la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, para encontrarse con el diputado de ultraderecha Juan Guaidó, quien movilizó a algunos de sus simpatizantes hasta la embajada de Bolivia en Altamira, para apoyar a la autoproclamada Jeanine Áñez.

