Canciller Gil a su homólogo colombiano: «No toleramos una palabra más en contra de Venezuela»

CARACAS.- El canciller Yván Gil, advirtió a su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, que Venezuela no aceptará más cometarios que pudieran generarse desde la Cancillería neogranadina contra el país, los cuales pudieran tener consecuencias y afirmó que la diplomacia colombiana se ha convertido «en una diplomacia de micrófono».

“No toleramos una palabra más sobre la Patria de Bolívar (Venezuela), las consecuencias las lamentará profundamente, ya se lo hemos advertido. ¡Detenga ya la charlatanería confeccionada desde el norte!”, escribió en Telegram.

“Basta de hablar de Venezuela, que desde acá podemos dar lecciones al mundo de democracia verdadera”, subrayó.

Este jueves el canciller colombiano publicó en sus redes sociales que la diplomacia requiere equilibrio y respeto mutuo y que la postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma sobre el proceso electoral del pasado 28 de julio «desde el principio y no ha cambiado, y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Nosotros continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática, siempre con un enfoque de no injerencia en los asuntos internos de otros países».

Unión Radio