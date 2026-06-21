Cancelados 26 vuelos en Zúrich por negociaciones de paz Irán-EEUU

GINEBRA.- Veintiséis vuelos desde y hacia el aeropuerto de Zúrich tuvieron que ser cancelados y otros 60 sufrieron retrasos debido a las perturbaciones en el tráfico causadas por el cierre del espacio aéreo a consecuencia de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en el complejo hotelero alpino de Bürgenstock.



Según indicó la agencia de noticias suiza ATS, la activación a última hora de una zona de exclusión aérea, por razones de seguridad, causó este domingo problemas técnicos a Skyguide, el servicio de control aéreo suizo.



Las perturbaciones afectaron las imágenes de radar de su centro de control de Dübendorf, en Zúrich, así como a la torre de control del aeropuerto, el principal de Suiza y situado a unos 70 kilómetros de Bürgenstock por carretera.



En ese aeropuerto, en el que aterrizó anoche la delegación iraní, no se permitió ningún despegue durante buena parte de la mañana.



Los problemas han sido solventados, pero por precaución se mantendrá una ligera reducción de capacidad en los sobrevuelos de la zona hasta el lunes a las 08:00 de la mañana hora local (06:00 GMT), indicó ATS.

EFE

