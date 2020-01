Canasta alimentaria de diciembre costó 102 salarios mínimos

CARACAS.- El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM), Oscar Meza, sostuvo que la familia venezolana requirió de 102 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria, el cual se ubicaba en 150.000 bolívares para el mes de diciembre.

Durante una entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, afirmó que la implementación del Petro como mecanismo de transacción por parte del Gobierno, traerá una distorsión a la economía.

Va a ser una distorsión importante. Ya los pensionados hemos estado obligados a cobrar en diciembre a través de este sistema que no es nada fácil, no todos la disponen ni la conocen. Sería interesante más bien consultarle a la gente y no imponerle.