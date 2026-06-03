Canadá evalúa reapertura de su embajada en Venezuela

TORONTO.- El Gobierno canadiense está evaluando la reapertura de su embajada en Venezuela y el eventual regreso de diplomáticos al país, según informaron este martes medios en Canadá y confirmaron responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores.



La posibilidad de restablecer una presencia diplomática permanente en Caracas se produce tras los profundos cambios políticos registrados en Venezuela este año y después de que dos funcionarios canadienses viajaran recientemente a la capital venezolana para evaluar, entre otros aspectos, las condiciones de la sede diplomática canadiense, informó Bloomberg.



En un comunicado citado por ese medio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló que el Gobierno «continúa evaluando la evolución de la situación en Venezuela, incluida la posibilidad de que existan condiciones para el restablecimiento de una presencia diplomática física en el país».



Y añadió que, como parte de ese análisis, Canadá puede realizar viajes diplomáticos oficiales periódicos a Venezuela, como ocurrió recientemente.



Canadá no cuenta con diplomáticos acreditados en Venezuela desde 2019; sin embargo, la directora general para Suramérica y Asuntos Hemisféricos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Wendy Drukier, explicó en marzo ante un comité parlamentario que la embajada nunca fue cerrada formalmente y que permanece operativa con un reducido número de empleados locales.

La funcionaria añadió que Ottawa está examinando ahora si las nuevas circunstancias permiten el regreso de representantes diplomáticos canadienses.

Drukier también señaló que la mayoría de los países occidentales afines mantienen actualmente presencia diplomática en Venezuela y destacó que Estados Unidos ha restablecido una presencia diplomática sobre el terreno.

EFE