Cámara Inmobiliaria de Venezuela calcula caída del sector en 10 %

CARACAS.- El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Carlos González, afirmó que el sector cerrará este 2018 con una capacidad de producción de al menos 10 %, y alrededor de 3.000 viviendas entregadas en un mercado que “se sustenta de la venta de inmuebles usados”.

“Estas unidades no representan 4 % ni 5 % de lo que pudiésemos construir (…) los factores macro de la hiperinflación castigan al sector inmobiliario más que a otro”, dijo González, quien desestimó que esta situación se solucione para 2019.

En entrevista concedida a Vanessa Davies al programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, González manifestó que durante los últimos dos años los precios promedios han descendido alrededor de 60 %, por la situación económica y la poca capacidad adquisitiva de los venezolanos.

El presidente del CIV recalcó que, hasta los momentos, no se han producido compras de inmuebles con la criptomoneda petro, porque “genera desconfianza, no está aprobado por la Asamblea Nacional y todavía no hay intercambio de petros a monedas internacionales”.

Jean Carlos González/ Unión Radio