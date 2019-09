Cámara del Calzado pide igualar impuestos de importación en el sector

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal), Luigi Pisella, instó al gobierno que solicite tanto a las empresas nacionales como internacionales que se encuentran en el país, que cancelen sus impuestos correspondientes, para que de esta manera las compañías puedan estar en igualdad de condiciones.

«No me puedes poner a competir en condiciones de desigualdad. Si tú los exoneras a ellos, pues exonérame a mí también mis impuestos. No estamos pidiendo que nos exoneren los impuestos, estamos pidiendo que les coloquen los impuestos que toda la vida les han cobrado a ellos. De esta manera, competiríamos justamente», dijo.

En entrevista concedida a Áryeli Vera para Unión Radio, Pisella estima que el año cierre en 80 % de importación de calzados, frente a 20 % de la producción nacional.

«Tú no puedes detener los incrementos de precios cuando hay una hiperinflación, porque tú no los puede retener (…) nosotros también hemos venido alertando que no se puede nivelar los ingresos o el déficit fiscal solamente con impuestos», expresó.