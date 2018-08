Cámara de comercio e industria de Caracas considera que medidas económicas no fueron consensuadas

CARACAS.- La presidenta de la cámara de comercio, industria y servicio de Caracas, Haydée Cisneros, indicó que las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo no han sido consensuadas con el sector empresarial y que estas no generarán un beneficio para los venezolanos, “estos decretos no fueron consultados con la gente que realmente maneja la economía ni los trabajadores; por el contrario, fueron decisiones tomadas sin conocerse el contexto actual en el que estamos“.

En entrevista concedida a Esteninf Olivares y Alonso Moleiro al programa Gente de palabra, transmitida por Unión Radio, la representante del gremio exhortó al Gobierno a que se reúna con el sector productivo para que se hagan ajustes que ayude a superar la crisis, “debe existir un consenso de lo contrario entre diversos organismos, de lo contrario seguiremos igual o peor“, dijo.

Cisneros consideró que el pago abonado por el Estado a las nóminas empresariales, corresponde a una medida de proselitismo político y que esta solo pospondría por unos meses el cierre de empresas, “lo que buscan es hacer un tema político y no económico, a la larga los canales de producción privados van a desparecer porque no tienen los recursos para generar ingresos y pagar estos aumentos salariales“. Antoni Díaz / Unión Radio