Calzadilla: Nuevo planteamiento de diálogo es una burla

CARACAS.- El integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional –AN-, diputado Simón Calzadilla, aseguró que el diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro no se concretará porque es “incoherente” tras el rechazo nacional e internacional a su reelección el pasado 20 de mayo -20M-. “Este nuevo planteamiento se percibe como una burla (…) Sabemos que eso no es diálogo, es simple y llanamente una estrategia tramposa para aparentar lo que no es y lograr confundir a mucha gente”.

En entrevista a Globovisión, el también secretario general del partido Movimiento Progresista de Venezuela –MPV-, Calzadilla duda de que cualquier gobierno se preste para mediar en ese supuesto diálogo luego de lo que sucedió en República Dominicana. “El presidente Danilo Medina quedó consternado con lo que vio del gobierno venezolano (…) La manera cómo el gobierno se comportaba, eran contradicciones permanentes, una estrategia para ganar tiempo, confundir y aparentar (…) Concluimos el proceso con una convocatoria unilateral donde el jefe de la delegación nuestra, Julio Borges, terminó amenazado si no firmaba, eso son los términos de estos señores”.

Calzadilla advirtió que las presiones internacionales se recrudecerán y posiblemente aumentarán las sanciones. “Todos los países están diciendo que desconocen el proceso electoral y que vienen más sanciones, cada país es soberano para tener relación con quien quiera y hay países que ya están decidiendo no tener relaciones comerciales Venezuela”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio