Caleca opina que adelanto de legislativas “sería inconstitucional”

CARACAS.- El ex rector del Consejo Nacional Electoral Andrés Caleca, opinó que un eventual adelanto de los comicios parlamentarios para este 2019 «sería inconstitucional», por no cumplirse con el reglamento nacional y no efectuarse cuando corresponden.

“Pudiera haber un adelanto pero sería inconstitucional, pueden ser para el 2020, pero la Constitución tiene un vacío con respecto a esto igual que la tiene con las presidenciales, las parlamentarias indican que son para el 2020, pero no dicen en qué fecha”, dijo.

Sin embargo, aseveró que la crisis política no permite resolver los principales problemas que afectan al país, por lo que reiteró que se debe establecer un acuerdo de garantías políticas «por la supervivencia y participación de las partes durante el proceso electoral”.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio enfatizó que las partes (gobierno – oposición) junto al Reino de Noruega, Estados Unidos, Rusia, Cuba y todos los países involucrados en hallar una solución pacífica deben ser garantes del proceso.

Detalló que una vez alcanzado ese acuerdo se debe discutir un estatuto especial, “las elecciones requieren ser hechas en seis u ocho meses además de la renovación del CNE que de confianza en el voto”.

Unión Radio