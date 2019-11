Calderón Berti afirma que no tuvo relación con recursos destinados a militares venezolanos en Cúcuta

BOGOTÁ.-El ex representante especial de la Asamblea Nacional en Colombia, Humberto Calderón Berti, defendió su actuación sobre el informe de auditoría que se realizó ante el presunto manejo indebido de los recursos para atender a los más de mil militares venezolanos que cruzaron la frontera en febrero pasado.

En rueda de prensa en Bogotá, Calderón informó que fueron personas del entorno del presidente de la AN, Juan Guaidó, quienes se encargaron de la atención de estos funcionarios en Cúcuta, »y esa gente manejó unos recursos que yo nunca supe de dónde venía, cuánto fue, y cómo se gastaron hasta el día de hoy, pero empecé a recibir rumores de que estaban ocurriendo cosas indebidas, y un mal manejo de aquellas cosas y debía prestar atención hasta que las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos».

Calderón dijo que mandó a hacer una auditoría, »yo no soy policía, fiscal, juez para juzgar a nadie, y de esa auditoría estaba en cuenta en Caracas, particularmente Leopoldo López de que se estaba haciendo».

Agregó que una vez que obtuvo el informe de la auditoría , lo envió a Guaidó, Julio Borges y Leopoldo Lopez, »yo no lo toque, no llamé a nadie para que manipularan ese informe, ni trate de influir en el informe, se filtró el informe, yo no tuve absolutamente nada que ver con eso, el hecho es que ocurrió un manejo impropio de los recursos».

Dijo que ante las evidencias el caso se llevó ante la Fiscalía de Colombia, »que está tomando el tiempo que quiera tomarse, lo que aspiro es que estemos atento a lo que pase, lo que decida la Fiscalía lo voy a aceptar, pero también voy a estar atento a las manipulaciones y presiones que puedan ejercer».

Diálogo

Calderón añadió que no ha sido solo el tema de Cúcuta lo que generó discrepancias, sino cuando se iniciaron los diálogos con el gobierno, tuvo sus reservas con esta iniciativa.

»Qué pasó con los diálogos, fue un fracaso, pero tan malo como los diálogos, fue haber tenido desconsideración con nuestros aliados, no hay derecho que nuestro aliado fundamental que es Colombia se haya enterado de esto por la prensa».

Pidió transparencia debida con los aliados internacionales. En lo personal, Calderón Berti dijo que es muy disciplinado, pero no sumiso frente a nadie por mucho poder que tenga. »Mi obligación con Venezuela es decir lo que pienso».

Unión Radio